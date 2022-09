Morso da un cane: influencer vegano si "vendica" mangiando un hamburger da McDonald's

Sentitosi "tradito" si è subito recato al fast food: il racconto del giovane a una tv locale

Di: Redazione Sardegna Live

Un influencer argentino ha raccontato a un tv locale una bizzarra vicenda che lo ha visto protagonista. Mariano de la Canal, circa mezzo milione di follower su Instagram, ha smesso di essere vegano quando è stato morso da un cane.

Il giovane ha detto di essersi sentito tradito e, per "vendicarsi", di essere corso al McDonald’s per mangiare un hamburger subito dopo l'attacco. La sua storia - ripresa da siti argentini e internazionali - è diventata virale in poco tempo.

Mariano, diventato popolare dopo la partecipazione al reality show Showmatch, spiega come l'episodio abbia stravolto le sue abitudini alimentari: "Ho smesso di essere vegano perché un cane mi ha morso. Dopo l'attacco, mi sono arrabbiato e ho detto: 'Faccio campagne per gli animali e poi uno di loro viene e mi morde'"

"Quindi ho smesso immediatamente di essere vegano e sono subito andato al McDonald's a mangiare un hamburger", ha rivelato.