Morte Regina. Emanuele Filiberto: "Perdiamo la nonna e la mamma di tutta l'Europa"

Emanuele Filiberto di Savoia: "Elisabetta ha mantenuto un'unione importante per la monarchia, in Inghilterra e nel mondo"

Di: Redazione Sardegna live

"E' una notizia molto triste, che abbiamo ricevuto pochi minuti fa. E' stata un regina meravigliosa, la mamma, la nonna, la sorella di tutti gli inglesi e credo anche di tutta l'Europa". Lo dichiara all'Adnkronos Emanuele Filiberto di Savoia, commentando addolorato la scomparsa della regina Elisabetta.

"Oggi perdiamo non solo una mamma o una nonna - aggiunge l'esponente di Casa Savoia - bensì un capo di Stato e soprattutto una donna che ha saputo mantenere un'unione molto importante per la monarchia in Inghilterra, e forse anche nell'Europa e nel mondo".

Emanuele Filiberto esprime il suo cordoglio rivolgendo poi un pensiero anche ai familiari della regina: "I miei pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi figli e ai suoi nipoti. Il momento è molto triste ma sono sicuro che il re Carlo sarà un ottimo re e riprenderà molto bene l'eredità che sua madre lascia".