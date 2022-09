Fa il test del DNA e scopre che il fidanzato è suo fratello biologico

Lo choc dopo 6 anni di vita di coppia. Entrambi sono stati adottati da bambini

Di: Redazione Sardegna Live, immagine simbolo

Dopo 6 anni insieme, entrambi orfani e adottati da bambini, hanno deciso di fare il test del DNA per sapere di più delle loro famiglie biologiche. Lo choc della coppia è stato immediato.

La storia è stata resa pubblica dopo che la ragazza ha condiviso la propria esperienza in un post su "offmychest", un forum anonimo di supporto psicologico sul social Reddit, riportata poi da Il Messaggero.

“Abbiamo fatto il test del DNA per scoprire qualcosa sulle nostre vere famiglie. Ci è voluto un mese prima che i risultati arrivassero a casa, ero molto emozionata di scoprire qualcosa in più sulle mie origini, invece ho scoperto che il mio ragazzo è in realtà mio fratello. Sono rimasto scioccata e non trovo il coraggio di dirglielo. Spero davvero che abbiano commesso un errore” ha scritto la ragazza, 30enne.

Parlando del suo rapporto di coppia con il fidanzato 32enne , poi risultato essere il fratello biologico, ha scritto: “Il nostro rapporto era ed è tuttora ottimo. Ci siamo capiti molto velocemente. Siamo stati attratti l'uno dall'altro fin da subito”.