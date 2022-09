Ucraina, ucciso un medico volontario britannico

La sorella: “Aiutateci a riportare a casa questo eroe di guerra”

Di: Redazione Sardegna Live

Un medico britannico è stato ucciso mentre faceva volontariato in Ucraina. Lo ha reso noto sua sorella, secondo cui Craig Mackintosh, di Thetford, Norfolk, è morto "in servizio" il 24 agosto. La signora Mackintosh ha raccolto più di 5.000 sterline (circa 5.700 euro) su GoFundMe per riportare il corpo del fratello nel Regno Unito, chiedendo: "Per favore, aiutateci a riportare a casa questo eroe di guerra".

Scrivendo sulla pagina della raccolta fondi, la signora Mackintosh ha dichiarato: "Nostro fratello si è coraggiosamente offerto volontario per andare in Ucraina come medico per aiutare a salvare vite in questo paese dilaniato dalla guerra. Questo uomo altruista è attualmente bloccato in un obitorio in Ucraina e non c'è nessun aiuto per riportarlo a casa".

"Abbiamo parlato con un fornitore di pompe funebri internazionale - ha aggiunto - e il suo rimpatrio nel Regno Unito costerà circa 4.000 sterline (circa 4.600 euro)", ha detto, "Ha dato la vita per salvare gli altri e ha bisogno di tornare a casa per avere il servizio che merita, quello di un vero eroe circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici. Per favore, per favore aiutaci a riportare a casa il nostro eroe".