Lady Diana, 25 anni fa la drammatica morte ancora avvolta da dubbi e misteri

Il 31 agosto del 1997 un incidente stradale a Parigi spezzò la vita di Lady Diana

Di: Redazione Sardegna Live

Era il 31 agosto del 1997 quando un incidente stradale a Parigi spezzò la vita di Lady Diana. Da allora, una coltre di dubbi, misteri, bugie e domande irrisolte avvolge la triste vicenda.

I sudditi inglesi, i biografi della principessa e i tabloid britannici e non solo hanno scoperto nel tempo quanto fosse infelice Lady D, che aveva divorziato dal principe Carlo un anno prima di morire e non aveva più il titolo di Sua altezza reale.

In occasione di un anniversario altamente simbolico, l’emittente Discovery Investigation ha diffuso “La Double Enquete”, un lungo reportage basato sulle indagini della polizia francese, in particolare sulle scoperte sconvolgenti fatte sul luogo della sciagura da Martine Monteil, capo della brigata criminale, che è ritornata sul giorno della tragedia. Monteil è stata una delle prime persone ad arrivare sul posto, pochi minuti dopo l’incidente della Mercedes S280 a bordo della quale la 36enne Lady Diana viaggiava con il nuovo fidanzato, Dodi Al-Fayed, 42 anni, imprenditore, produttore cinematografico e produttore discografico egiziano, figlio di Mohammed Al-Fayed, milionario ex proprietario dei magazzini Harrods di Londra.

"Abbiamo iniziato a trovare piccoli indizi. Abbiamo visto segni di freni, pezzi di luce rossa di un'altra macchina. Sul lato abbiamo visto tracce di vernice", ha ricordato a Closer Mag la testimone.

La dinamica dell'incidente. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997, pochi minuti dopo aver lasciato il Ritz, in Place Vendome, con a bordo la coppia ricercata del momento dalle riviste di gossip, la macchina guidata dall’autista Henri Paul – vice capo della sicurezza dell'albergo allora di proprietà della famiglia Al-Fayed – sfreccia ad una velocità stimata tra 118 e 155 chilometri orari per scappare ai paparazzi che la rincorrevano. Paul perde il controllo del veicolo che a mezzanotte e mezza si schianta sul muro e sul tredicesimo pilastro del tunnel della via Georges Pompidou. L’autista e al-Fayed – seduto dietro con la compagna, senza cinture di sicurezza allacciate – muoiono sul colpo. Lady D, madre dei principi William e Harry, allora rispettivamente 15 e 13 anni, è in fin di vita quando arriva all’ospedale Pitié Salpêtrière, dopo diversi arresti cardiaci nell’ambulanza. Muore alle ore 4:25 come conseguenza di un’emorragia interna.

Attentato, sabotaggio della Mercedes, gravidanza nascosta, teoria del complotto della famiglia reale sono stati alcuni dei gossip rilanciati senza sosta dai tabloid negli anni. Due indagini, una francese e una britannica, hanno però stabilito che ha a causare la morte della principessa è stato un banale incidente automobilistico.