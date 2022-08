Influenza del pomodoro, il nuovo virus che colpisce i bimbi: 80 casi in India

La malattia prende il nome dalle bolle rosse che provoca, somiglianti a dei piccoli pomodori

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiama "influenza del pomodoro" (in inglese "tomato flu") il nuovo virus che sta creando allarme in India. Il ministro della Salute indiano ha invitato tutti gli stati alla massima attenzione, rendendo noto che circa ottanta bambini sotto i 5 anni sono stati ricoverati con i sintomi di questa malattia, caratterizzata da bolle rosse che si trasformano in ulcere, simili a piccoli pomodori. L'influenza si è manifestata soprattutto negli stati del sud.

Secondo quanto emerge, si tratterebbe di una rara malattia virale, che provoca eruzioni cutanee di colore rosso, irritazione della pelle e disidratazione. La malattia prende il nome dalle vesciche che provoca, somiglianti appunto a dei pomodori.

E' una variante dell'infezione mani-bocca-piedi, ma gli scienziati non ne hanno ancora identificato l'esatta natura. E' stato escluso un collegamento fra la "tomato flu" e Covid.