Ucciso dai droni Usa il leader di Al Qaeda, al-Zawahiri

Undici anni dopo Osama bin Laden, gli Stati Uniti hanno eliminato il suo erede

Di: Redazione Sardegna Live

Domenica mattina, alle 6.48, ora di Kabul, l'attacco con i droni. Così, undici anni dopo Osama bin Laden, gli Stati Uniti hanno eliminato il suo erede alla guida di al-Qaeda, l'egiziano Ayman al-Zawahiri. Aveva 71 anni ed era considerato il numero uno del terrorismo internazionale.

"Giustizia è fatta, questo terrorista non c'è più", ha esultato Biden con un breve intervento dalla Casa Bianca. "Non importa - ha aggiunto - quanto tempo serve, o dove ti nascondi. Se sei una minaccia, gli Usa ti scovano".

L'attacco è avvenuto quando a Washington erano le 21.48 di sabato e a Kabul domenica mattina. I droni hanno colpito quando al-Zawahiri, come avvenuto altre volte in passato, è andato in terrazza, al terzo piano di un edificio in una zona residenziale della capitale afghana, nel quartiere di Shirpur. Un'esplosione ha decretato la fine del leader jihadista. Pochi minuti dopo una squadra dei reparti speciali ha prelevato il dna di ciò che restava del corpo permettendo di verificare senza ombra di dubbio che l'obiettivo era stato centrato.