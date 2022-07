Crisi grano, accordo Ucraina-Russia su export

Con la mediazione di Onu e Turchia corridoi sicuri nel Mar Nero

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Crisi del grano, firmato a Istanbul l'accordo tra Russia e Ucraina. Con la mediazione di Onu e Turchia saranno possibili le esportazioni attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero, scongiurando così una crisi alimentare mondiale. Nel corso della cerimonia a Palazzo Dolmabahce il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha precisato che nell'intesa sono coinvolti i porti ucraini sul Mar Nero di Odessa, Chernomorsk e Yuzhny. Guterres ha confermato che l'accordo prevede la creazione a Istanbul di "un centro di coordinamento per l'attuazione dell'iniziativa sul Mar Nero", sottolineando che l'obiettivo di questa "task foce" è "eliminare gli ostacoli" alle esportazioni di cereali.

Il ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo dell'Ucraina, Oleksandr Kubrakov, e il ministro russo della Difesa Sergei Shoigu si sono stretti la mano a Istanbul, dopo la firma disgiunta dell'accordo che permetterà di sbloccare milioni di tonnellate di grano bloccate nei porti ucraini. I due ministri ucraino e russo hanno firmato l'intesa insieme al ministro della Difesa turco Hulusi Akar e al Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

"La Russia non approfitterà del fatto che i porti dell'Ucraina verranno aperti e messi in sicurezza con lo sminamento" ha assicurato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. "La Russia si è assunta degli impegni'' che sono "chiaramente enunciati in questo documento", ha detto Shoigu alla televisione di stato Rossiya-24. ''Non approfitteremo del fatto che i porti verranno sdoganati e aperti. Abbiamo preso questo impegno", ha aggiunto.

Il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov ha definito l'accordo sul grano firmato a Istanbul come "un grande sostegno per l'economia ucraina". In un post su Facebook pubblicato pochi minuti dopo la firma dell'intesa, Kubrakov ha confermato i dettagli concordati, l'istituzione di un centro di coordinamento congiunto e di gruppi di ispezione composti da rappresentanti di tutte le parti per garantire l'ispezione del carico e del personale diretti o in partenza dai porti ucraini. "L'ispezione si terrà eccezionalmente nei porti", ha affermato. "Il controllo sui porti ucraini rimane completamente in mano alla parte ucraina", ha aggiunto, dicendo che l'accordo si applica solo alle navi coinvolte nell'esportazione di grano e prodotti alimentari correlati. "Il documento è valido per 120 giorni dalla data della firma e può essere prorogato per lo stesso periodo a meno che una delle parti non abbia annunciato l'intenzione di revocarlo", ha aggiunto.

L'intesa, ha poi sottolineato, incoraggerà gli agricoltori ucraini a seminare per il prossimo anno. "Questo accordo ci offre opportunità, ma non smetteremo di lavorare allo sviluppo di percorsi logistici alternativi e siamo pronti per qualsiasi scenario" spiega.