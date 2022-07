Detenuta transgender mette incinte 2 compagne di cella

Negli Stati Uniti una legge consente ai detenuti di essere ospitati in carcere in base all'identità di genere in cui si riconoscono

Di: Redazione Sardegna Live

Demi Minor, detenuta transgender di 27 anni, ha messo incinte 2 sue compagne di cella nel carcere femminile del New Jersey.

Il rapporto dell'istituto penitenziario, che ospita circa 800 donne e 27 transgender, comunica si sia trattato in entrambi i casi di "rapporto sessuale consensuale".

Una legge vigente negli Usa, approvata nel 2021, consente ai detenuti di essere ospitati in carcere in base all'identità di genere in cui si riconoscono, ma ciò che è accaduto nel New Jersey ha fatto scoppiare una polemica perché in tanti si trovano in disaccordo con questa legge.

Attualmente non è chiaro se le due donne vogliano portare avanti la gravidanza.