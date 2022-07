Ucraina. Zelensky: 'Se resteremo uniti come ora, costringeremo la Russia a negoziare"

"Se i nostri partner ci forniranno le armi in tempo molte cose le riusciremo a fare entro l'inverno"

Di: Redazione Sardegna Live

"Se l'Ucraina rimarrà unita come ora, se i nostri partner ci forniranno le armi in tempo e se la fortuna e Dio saranno dalla nostra parte, molte cose le riusciremo a fare entro l'inverno". Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy in un'intervista alla Cnn.

"Sono sicuro che riusciremo a concludere la parte bellica di questa guerra -aggiunge Zelensky- se rimaniamo forti potremo arrivare al momento in cui la Russia sarà costretta a negoziare".