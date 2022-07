Giappone. Attentato a ex premier Abe durante comizio: "Condizioni gravi"

L'evento elettorale si stava svolgendo a Nara. Arrestato assalitore: è un ex militare

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco alle 11.30 (ora locale) durante un evento elettorale a Nara. Dopo che il secondo proiettile lo ha colpito alla schiena, Abe si è accasciato. L'ex premier, 67 anni, si trova in stato di arresto cardiorespiratorio - il termine che si usa spesso in Giappone prima della conferma ufficiale della morte -, ha annunciato l'ex governatore di Tokio.

Abe è in condizioni critiche, ha spiegato il premier giapponese Fumio Kishida rispondendo alle domande dei cronisti. "Al momento, i medici stanno facendo il possibile. Spero e prego che l'ex Premier sopravviva", ha aggiunto. Le cause dell'attentato non sono state ancora chiarite, ha ammesso Kishida. L'attacco "non può essere tollerato".

Si è trattato di un atto "barbaro", ha aggiunto. Ancora nessuna decisione è stata presa sulle elezioni di domenica, per il rinnovo della Camera alta del Parlamento. Ma tutti i membri del governo sono stati convocati d'urgenza a Tokyo.