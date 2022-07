Cena gratis in cambio di pubblicità. Chef Edgar Núñez attacca influencer: "Scrocconi internazionali"

Il celebre chef colombiano duro contro la donna dopo la sua richiesta: "Il vero influencer è colui che ti aiuta e ti migliora senza chiedere nulla in cambio", e lei si scusa

Di: Redazione Sardegna Live

“Gorrones internacionales”. Tradotto: “Scrocconi internazionali”. Il celebre chef messicano Edgar Núñez non vede di buon occhio gli influencer, o presunti tali, che lo contattano per ricevere una cena gratis in cambio di pubblicità sui loro profili social. Nello specifico Núñez, proprietario di due importanti ristoranti in Messico –Sud777 e Comedor Jacinta, si riferisce a una specifica richiesta di una ragazza colombiana, Manuela Gutiérrez, che l’aveva contattato scrivendo: “Ciao, come stai? Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore per me lavorare con te”.

Lo chef ha pubblicato lo screenshot del messaggio, aggiungendo poi il suo pungente giudizio sugli influencer. “Manuela rientra nella categoria “scrocconi internazionali”. Fra l’altro ha ¼ dei miei follower”, ha twittato. E ha proseguito: “Il vero influencer, per me, non è colui che ti fa comprare qualcosa con spot mirati, ma colui che ti cambia la vita, che ti aiuta e ti migliora senza ricevere nulla in cambio. Il mio primo influencer è stato mio padre e mi interessa solo essere l’influencer delle mie figlie”.

La giovane ha subito risposto all'attacco dello chef, raccontando come quest'ultimo l'abbia bloccata sui social e precisando di aver contattato il ristorante e non lui personalmente. “Non ho scritto direttamente a lui, ma al locale, perché sembra un posto incredibile. Ho pensato che sarebbe stata una buona opportunità. Molti creatori di contenuti ci pagano per pubblicizzare i loro servizi. Se ho offeso lo chef con la mia richiesta, mi scuso“.

Una polemica che ha avuto talmente tanta risonanza mediatica che, involontariamente, Núñez ha ricevuto sui social una pubblicità ben superiore a quella che avrebbe avuto accettando la proposta. Il cuoco è infatti passato da 65mila a 151mila follower su Instagram in pochi giorni. Lo stesso, tuttavia, si è scusato per la reazione forse eccessiva nei confronti della donna.