Dramma migranti in Texas: 51 trovati morti dentro rimorchio di un camion

Le vittime, senza acqua né aria, sono morte per asfissia

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia dell'immigrazione clandestina a San Antonio, in Texas. In un camion abbandonato sono stati trovati decine di corpi. Sedici persone - compresi quattro bambini - sarebbero state, invece, ricoverate in ospedale.

Si contano al momento 51 le vittime. Le vittime si trovavano all'interno del rimorchio di un camion, senza aria e senza acqua, morte per asfissia e il grande caldo.

Molte vittime arrivavano da Messico, Guatemala e Honduras. Inizialmente le autorità avevano parlato di 46 morti, dopo quella che il sindaco di San Antonio, Ron Nirenberg, ha definito una "terribile tragedia umana".

