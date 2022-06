Marco Verratti derubato nella villa di Ronaldo a Ibiza

Il centrocampista del Psg e della Nazionale aveva 3 milioni con sé

Di: Redazione Sardegna Live

Brutta disavventura per Marco Verratti, in vacanza a Ibiza con la moglie Jessica Aidi. La coppia ha subito un furto per un valore di circa 3 milioni di euro nella villa dove attualmente alloggia.

La casa, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Diario de Ibiza, è di proprietà di Ronaldo Nazário da Lima, ex giocatore di Inter, Real e Barcellona e attuale presidente del Valladolid. L’irruzione è avvenuta nella serata di domenica: alcuni ladri sarebbero entrati nella villa, approfittando dell'assenza di Verratti, rubando gioielli e denaro in contanti per un bottino di circa 3 milioni di euro.

La Guardia Civil, contattata dall'agenzia di stampa spagnola Efe, ha confermato il furto ma non l'ammontare del bottino. Per ora nessun commento da parte del centrocampista di Psg e Nazionale, che ha denunciato il furto ieri mattina.