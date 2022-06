Aborto, Biden: "Sentenza devastante e dolorosa"

Manifestazioni dal New Jersey alla California per tutto il weekend

Di: Redazione Sardegna Live

"La decisione presa ieri dalla Corte Suprema è devastante e dolorosa. Difenderemo i diritti riproduttivi delle donne americane". Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden firmando la legge per una stretta sulle armi.

In tutti gli Stati Uniti, intanto, infuria la protesta contro la sentenza della Corte Suprema che ha di fatto abolito l'aborto negli Stati Uniti. Centinaia di persone manifestano fuori dal massimo tribunale americano nella capitale. Ma ci sono dimostrazioni anche a New York, Boston, Miami e Los Angeles. Tensioni destinate ad aumentare, soprattutto sulla costa ovest, con la chiusura degli uffici. Denver, Atlanta, Chicago e Philadelphia sono solo alcune delle città in cui si stanno svolgendo le dimostrazioni. Proteste anche ad Austin, in Texas, uno degli Stati in cui è già in vigore una legge iper-restrittiva sull'aborto e che si avvia a vietarlo definitivamente nei prossimi giorni. Al momento tutte le manifestazioni si stanno svolgendo in modo pacifico anche laddove, accanto ai dimostranti pro aborto, sono scesi in piazza quelli pro-life che festeggiano la sentenza.

Nuove dimostrazioni sono previste per il weekend in tutti gli Stati Uniti, in piccole e grandi città dal New Jersey, New York, e Pennsylvania fino al Wisconsin, l'Illinois, Texas, New Mexico e California.