Amanda Knox lancia una raccolta fondi per pagare il matrimonio

Spesi i risparmi per un viaggio in Italia. Un mese fa era stata invitata a partecipare a un dibattito sul processo mediatico al Festival della giustizia penale di Modena.

Di: Redazione

Fino a 10 mila dollari per organizzare la "festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici". Così Amanda Knox e il suo fidanzato Christopher Robinson lanciano una raccolta fondi per sposarsi. E’ quanto riporta il New York Daily News.

Il perché della raccolta fondi? Come spiegato da Amanda i risparmi della coppia sono stati investiti per un viaggio in Italia. La giovane, infatti, un mese fa era stata invitata a partecipare a un dibattito sul processo mediatico al Festival della giustizia penale di Modena.

“Non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio e il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda allo stesso tempo – ha detto la coppia -. Ma quando l'Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante".

L’ex di Raffaele Sollecito, assolta in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher, ha fatto sapere che il matrimonio sarà a tema spaziale.

Foto copertina tratta dal sito della coppia: http://www.knoxrobinson.com/coalescence.html#