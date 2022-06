Addio a Internet Explorer: oggi è ufficialmente morto il browser che ha fatto la storia del web

La sua fama potrebbe sopravvivere però sotto forma di meme

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi 15 giugno 2022 si può considerare ufficialmente come la data di morte informatica di Internet Explorer, ma il browser se ne accorgerà solo fra qualche anno.

Microsoft ha sospeso infatti il supporto allo storico software per la navigazione sul web, che non sarà più scaricabile, ma la sua fama potrebbe sopravvivergli sotto forma di meme.

Più di un anno fa l’annuncio di Microsoft sullo stop al supporto di Internet Explorer e da oggi, 15 giugno, per alcuni mesi si verrà reindirizzati sul browser ufficiale Microsoft Edge nel caso in cui si cercasse di aprire Internet Explorer. In seguito, il programma sarà definitivamente disattivato tramite i vari aggiornamenti regolari di Windows.

Internet Explorer nacque nel 1995 assieme a Windows 95, mentre l'ultima versione IE11 è stata rilasciata nell'ottobre 2013 Nel 2015, Microsoft ha presentato il suo nuovo browser Edge con Windows 10, ma secondo recenti dati (Statcounter) la penetrazione in Italia si è fermata al 4,12% ovvero sotto Firefox (5%) e Safari (18,01%) e ben lontana dal leader Chrome (66,21%).