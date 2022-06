Bimbo di 2 anni trova un’arma incustodita, spara e uccide il padre

La tragedia è accaduta in Florida

Di: Redazione Sardegna Live, immagine simbolo

Un bimbo di due anni ha trovato un'arma carica lasciata incustodita e, dopo averla raccolta, ha premuto il grilletto uccidendo inavvertitamente il padre, che stava giocando a un videogioco.



L'episodio è avvenuto il 26 maggio a Orlando, in Florida. Il papà del piccolo è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Sia lui che la mamma del bimbo erano in libertà vigilata per possesso di droga. Il bambino avrebbe trovato l'arma carica per terra, in una busta.



La notizia è stata riportata da TgCom 24.