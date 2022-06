Spari in una chiesa, almeno 50 morti in Nigeria

Commando di uomini armati ha fatto irruzione mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Sono almeno 50 le vittime dell'attacco sferrato nella chiesa di San Francesco, nello stato nigeriano di Ondo, da un commando di uomini armati mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste. Lo riferisce il quotidiano di Lagos, The Nation Newspaper, mentre un altro quotidiano, Vanguard news, parla di 25 morti.

Tra le vittime anche donne e bambini, scrivono i media. Diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Gli attentatori hanno aperto il fuoco e utilizzato esplosivi contro i fedeli all'interno dell'edificio. Rapiti alcuni fedeli mentre il sequestro di un religioso è stato smentito. Il presidente nigeriano Muhammadu ha condannato la strage dichiarando che "questo Paese non si arrenderà mai al male e ai malvagi e l'oscurità non prevarrà mai sulla luce. Alla fine vincerà la Nigeria".

"Il Papa - riferisce la sala stampa vaticana - ha appreso dell'attacco alla chiesa a Ondo, in Nigeria, e della morte di decine di fedeli, molti bambini, durante la celebrazione della Pentecoste. Mentre si chiariscono i dettagli dell'accaduto, Papa Francesco prega per le vittime e per il Paese, dolorosamente colpiti in un momento di festa, e affida entrambi al Signore, perché invii il Suo Spirito a consolarli".

"Stavo passando da quelle parti quando ho sentito una forte esplosione e degli spari all'interno della chiesa". Lo ha raccontato un testimone dell'attacco nella chiesa cattolica nello Stato di Ondo, nel sud-ovest della Nigeria, affermando di aver visto almeno cinque uomini armati all'interno della chiesa prima di fuggire per mettersi in salvo. Al momento non è stata rivendicata la responsabilità dell'attacco.

Secondo il portavoce della polizia dello Stato, Ibukun Odunlami, hanno attaccato la chiesa con armi da fuoco ed esplosivi. "È ancora presto per dire con esattezza quante persone sono state uccise. Ma molti fedeli hanno perso la vita e altri sono rimasti feriti nell'attacco", ha dichiarato all'AFP.