La Russia testa il missile supersonico da crociera Zircon

La distanza percorsa è di circa mille chilometri

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro della Difesa russo ha fatto sapere che il Cremlino ha testato con successo il missile supersonico da crociera Zircon. La distanza percorsa è di circa mille chilometri, dal mare di Barents al Mare Bianco, entrambi parte del Mar Glaciale Artico.

Reuters descrive che nel video diffuso dal ministero si vede il missile che, dopo essere stato lanciato da una nave, solca i cieli a forte velocità.

Il presidente Vladimir Putin ha parlato del missile Zircon come di un’arma di nuova generazione che attualmente non ha rivali. Inoltre, non è la prima volta che la Russia testa questo tipo di missili: il mese scorso ha lanciato un nuovo missile intercontinentale Sarmat in grado di contenere oltre 10 testate nucleari.