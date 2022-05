Armi in Usa. Trump: "Introdurle nelle scuole per fermare i cattivi"

L'ex presidente non ha dubbi: "L'unico modo per fermare un cattivo con la pistola è un bravo ragazzo con la pistola"

Di: Redazione Sardegna Live

"L'unico modo per fermare un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola''. Così l'ex presidente americano Donald Trump è intervenuto alla convention di Houston della National Rifle Association, gruppo che difende il diritto alle armi, suggerendo di armare gli insegnanti per poter proteggere le scuole. "L'esistenza del male è una delle ragioni migliori per armare cittadini rispettosi della legge", ha detto il tycoon definendo ''un'atrocità selvaggia e barbara" la strage nella scuola elementare nella città di Uvalde, in Texas, nella quale, pochi giorni fa, un 18enne ha ucciso a sangue freddo 19 bambini e due maestre.

"Quando Joe Biden ha incolpato la lobby delle armi - ha proseguito -, stava parlando di americani come voi. Questa retorica è altamente divisiva e pericolosa e, soprattutto, è sbagliata e non ha spazio nella nostra politica. Il terribile omicidio di 19 bambini innocenti e di due insegnanti, oltre al ferimento di molti altri, è un'atrocità selvaggia e barbara che sconvolge la coscienza di ogni americano, è orribile".

L'ex presidente rifiuta di collegare l'origine della strage alla facilità con cui l'assassino è riuscito a reperire l'arma utilizzata. E anzi, Trump ha criticato "l'ormai familiare parata di politici cinici che cercano di sfruttare le lacrime delle famiglie singhiozzanti per aumentare il proprio potere e togliere i nostri diritti costituzionali e lo sforzo grottesco da parte di alcuni nella nostra società di usare la sofferenza di altri per far avanzare la propria agenda politica".