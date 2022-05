Caldo anomalo: punte di 40 gradi a maggio

In alcune zone della Spagna temperature oltre i 40 gradi

Di: Redazione Sardegna Live

Caldo anomalo in buona parte d’Europa. Punte di 35 gradi in Italia e addirittura di oltre 40 gradi in Spagna, dove il termometro è salito sino a 42° a causa dei venti africani. Venerdì la colonnina all'aeroporto di Siviglia è salita sino a 41°, mentre Segovia, a nord-ovest di Madrid, ha sofferto temperature notturne oltre i 20° per la prima volta a maggio. Secondo gli esperti le temperature rilevate superano di 15 gradi la media del periodo.

L'agenzia meteorologica Aemet ha emesso allerte per il caldo in dieci regioni, affermando che potrebbe essere "una delle ondate di caldo più intense" degli ultimi anni. Cosa c'è dietro tutto questo? “Il cambiamento climatico, ovviamente di origine antropica, generato dall'emissione di gas serra” ha detto il portavoce dell’agenzia Ruben del Campo, aggiungendo che l'ondata di caldo in corso anticipa i tempi di un mese rispetto agli anni 80. 

Foto copyright Meteociel.fr