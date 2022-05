Usa. Allarme Ufo, “Sono una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale”

Di: Redazione Sardegna Live

Per la prima volta in 50 anni è stata organizzata dalla Commissione Intelligence della Camera degli Usa la prima audizione pubblica sugli Ufo.

La discussione voluta dal Pentagono è nata per spiegare gli oltre 144 "fenomeni aerei non identificati" che l'intelligence americana ha rilevato dal 2004 a oggi.

Tra quei fenomeni, n’è stato spiegato soltanto uno, era un semplice pallone aerostatico. Ma gli altri 143?

"Per troppo tempo - ha detto il deputato democratico André Carson - il marchio d'infamia degli Uap (Unidentified Aerial Phenomena) ha impedito analisi serie, i piloti che li riportavano venivano sfottuti. Ma sono una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale e come tali vanno trattati".

Come spiega La Repubblica, l'ex presidente Trump aveva firmato l'Intelligence Authorization Act che ordinava al Pentagono di produrre un rapporto sugli "Unidentified Aerial Phenomena", fenomeni inspiegabili avvistati nell'aria. Questa è la terminologia preferita dai militari, perché a differenza degli Unidentified Flying Object non presuppone l'esistenza di un oggetto all'origine degli episodi. Lo scopo era verificare se i nemici degli Usa hanno sviluppato armi che mettono a rischio la sicurezza nazionale, e quindi le minacce di Cina e Russia, ad esempio con i missili ipersonici impiegati in Ucraina.

“I fenomeni aerei non identificati rappresentano una minaccia per la sicurezza, per questo il dipartimento per la Difesa farà di tutto per investigare la loro origine", ha affermato il sottosegretario alla Difesa per l'intelligence e la sicurezza, Ronald Moultrie.