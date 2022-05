Capo intelligence ucraina: "Putin è gravemente malato di cancro"

Ma non ha fornito alcuna prova, commentando: "Se non le so io queste cose chi dovrebbe saperlo?"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente russo Vladimir Putin è "gravemente malato di cancro". E' quanto sostiene il generale maggiore Kyrylo Budanov, capo degli 007 ucraini, in un'intervista a Sky News. Tuttavia Budanov non ha fornito alcun dettaglio o prova delle sue affermazioni. "In Russia - ha aggiunto il generale - è già in corso un golpe per rimuoverlo dal governo".

"E' in corso un colpo di Stato che non si può più fermare, Putin è in condizioni psicologiche e fisiche pessime, è molto malato", ha detto a Sky. E a chi avanza dubbi sulle sue affermazioni risponde: "Sono il capo dell'intelligence, se non le so io queste cose chi dovrebbe saperlo?".

Secondo le previsioni del capo dell'intelligence ucraina la guerra raggiungerà un punto di svolta entro la metà di agosto e finirà entro la fine dell'anno. "Sono ottimista - ha detto -. Il punto di non ritorno sarà nella seconda parte di agosto e la maggior parte delle azioni di combattimento attive termineranno entro la fine di quest'anno: rinnoveremo il potere ucraino in tutti i nostri territori che abbiamo perso, inclusi Donbass e Crimea".