Italiano trovato morto a Sheffield: si indaga per omicidio

Carlo Giannini, 34 anni, è stato trovato privo di vita in un parco

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, è stato trovato morto giovedì mattina in un parco di Sheffield, in Inghilterra. Il suo nome è Carlo Giannini, 34 anni.

La polizia britannica ha fatto sapere di aver aperto un'indagine per omicidio e ha lanciato un appello a chiunque abbia visto qualcosa.

La morte del 34enne risalirebbe alla notte tra l'11 ed il 12 maggio. Da tempo Giannini non viveva più con la sua famiglia a Mesagne, impegnato in diverse esperienze lavorative all'estero.

Dopo esser stato in Germania, da diversi mesi si era trasferito in Inghilterra dove aveva trovato impiego in un ristorante.