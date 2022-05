Zelensky sfida Putin: "Negoziati se si ritira Kiev"

"Dai russi bombe a grappolo e al fosforo"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista a Porta a Porta, ha detto di essere pronto a parlare con il leader russo Putin ma senza ultimatum e ha ribadito che non dobbiamo cercare una via d'uscita per la Russia.

Zelensky ha poi ringraziato il premier Draghi per aver adottato le sanzioni europee contro la Russia.

Intanto le truppe russe stanno bloccando le uscite dai passaggi sotterranei dell'impianto Azovstal di Mariupol. E Mosca continua a chiedere di fermare l'nvio di armi a Kiev perché "aumenta la probabilità di un conflitto aperto e diretto tra Russia e Nato", ha detto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Proprio oggi il presidente e il premier finlandesi hanno annunciato di volere l'adesione alla Nato "senza indugio".