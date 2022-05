Zelensky chiede più armi e annuncia “buone notizie da Kharkiv”

“I russi vengono gradualmente allontanati”

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, attraverso un videomessaggio, annuncia che dalla regione di Kharkiv arrivano “buone notizie”, con i russi che vengono gradualmente allontanati.

Il presidente loda la “forza sovrumana" delle truppe ucraine nella guerra: "Sono grato a tutti i nostri difensori che stanno combattendo e dimostrando una forza davvero sovrumana per scacciare l'esercito degli invasori, un tempo il secondo esercito più potente al mondo".



"Non dobbiamo creare un clima di pressione morale, quando ci si aspettano certe vittorie ogni settimana e persino quotidianamente", ha detto ancora. "Le Forze armate ucraine stanno facendo di tutto per liberare il nostro territorio”.



Il presidente ucraino ha chiesto, ancora una volta, più armi. “L'Ucraina non ha ricevuto la quantità di armi necessaria per sbloccare l'assedio di Mariupol e liberare la città", ha detto rivolgendosi ai deputati maltesi. “La Russia non accetta nessuna delle opzioni proposte. Abbiamo chiesto ai nostri partner di fornire armi per sbloccare Mariupol e salvare sia i civili, sia i militari".