I cadaveri dei soldati russi "lasciati da Mosca in vagoni freezer"

"Ogni corpo è la prova di un crimine di guerra"

Di: Redazione Sardegna Live

Aumentano le notizie relative all'abbandono da parte di Mosca dei cadaveri dei propri soldati morti al fronte. Un servizio diffuso da Al Jazeera, girato nella regione di Kiev, mostrerebbe i corpi dei militari lasciati dalle truppe russe in vagoni frigorifero nel corso della loro ritirata.

"Deciderà il governo. La Russia non vuole portarli via. Ogni corpo è la prova di un crimine di guerra. Pertanto, se loro non vogliono portarli via, l'Ucraina li seppellirà a proprie spese", ha detto il colonnello Volodymyr Lyamzin.

Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, in alcune telefonate intercettate, alcuni soldati russi parlano di "fosse" dove i corpi vengono "buttati" in pile "alte due metri". Mosca conterebbe alcuni dei morti come "dispersi" per nascondere il numero reale delle vittime.