Polonia. Vernice rossa lanciata contro ambasciatore russo durante celebrazioni 9 maggio

Andreev si era recato in cimitero per depositare una corona di fiori in memoria nel mausoleo dei soldati sovietici

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, l'ambasciatore russo in Polonia, Sergey Andreev, è stato ricoperto di vernice rossa da alcuni manifestanti ucraini mentre, in cimitero, si stava recando a deporre una corona di fiori nel mausoleo dei soldati sovietici a Varsavia, in occasione della Giornata della vittoria.

Secondo il quotidiano "Polsatnews", all'aggressione sarebbe seguita una rissa. Andreev è giunto nel cimitero accompagnato da alcuni diplomatici e da sua moglie. Un gruppo di persone che si erano radunate in anticipo gli hanno sbarrato il passaggio, inveendo e urlando slogan offensivi.

A quel punto è partito il lancio di vernice sull'ambasciatore e sugli accompagnatori. Andreev non ha potuto deporre la corona di fiori ed è stato costretto ad allontanarsi dal posto, scortato dalla polizia locale.