Uno zaino pieno di giocattoli e una lettera straziante accanto alla cagnolina legata a un idrante

Si chiama Baby Girl è una femmina meticcia di circa sei mesi, il suo proprietario l’amava moltissimo, ma non poteva più prendersi cura di lei

Di: Sabrina Cau - Foto Pagina Facebook Wisconsin Humane Society

Siamo nello Stato del Wisconsin in un quartiere chiamato Green Bay. La cagnetta era legata a un idrante, accanto a lei c’era uno zaino pieno di giocattoli e una lettera scritta da chi l’aveva lasciata lì; lui nella lettera scriveva delle malattie che continuano a tormentarlo e dell’immenso dolore nel doversi arrendere al fatto di non riuscire più a prendersi cura del suo cucciolo quindi supplica qualcuno di aiutarlo.

Non si tratta, pertanto, di uno dei tanti abbandoni crudeli di cui, molto spesso, l’uomo si rende protagonista e, l’associazione animalista Wisconsin Humane Society, che ha accolto e curato Baby Girl, si premura di spiegarlo anche sulla sua pagina facebook rivolgendosi direttamente al precedente proprietario della cagnetta: “Prima di tutto, ci dispiace tanto che tu abbia dovuto separarti dal tuo migliore amico. È evidente quanto l'amavi e possiamo vedere che hai fatto del tuo meglio mentre combattevi con le tue complicazioni mediche e le sfide della vita”.

Poi sottolinea un altro elemento, oltre alle parole nella lettera, che dimostra l’amore sincero e leale di chi ha dovuto prendere una decisione così dolorosa. “Vediamo il tuo amore nella borsa che hai accuratamente confezionato con tutte le sue cose preferite. Vediamo il tuo amore nel modo in cui le hai assicurato il guinzaglio in modo che non venisse investita da un'auto. Vediamo il tuo amore nel modo in cui l'hai messa in mezzo a un quartiere dove sarebbe stata presto trovata. Vediamo il tuo amore in quanto appare felice e sana la bambina”. Infine lo ringraziano per la compassione dimostrata.

Adesso Baby Girl è al sicuro e presto troverà una famiglia disposta ad amarla tanto quanto il suo precedente proprietario.