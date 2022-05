Guerra Ucraina, Finlandia deciderà entro metà maggio adesione a Nato

La guerra in Ucraina ha accelerato un processo già avviato da anni

Di: Redazione Sardegna Live

Entro metà maggio si saprà se la Finlandia entrerà a far parte della Nato. La decisione spetta al Parlamento che ha 200 deputati. "La nostra volontà politica è quella di prendere la decisione sull’eventuale ingresso della Finlandia nella Nato con la maggioranza più larga possibile, coinvolgendo anche l’opposizione", dichiara il Ministro della Cooperazione allo Sviluppo e del Commercio Estero finlandese Ville Skinnari in un’intervista a La Stampa.

La Finlandia attende da anni questo momento e la guerra in Ucraina non ha fatto altro che accelerare un processo già in atto e che vuole essere quanto più unanime possibile.

"Abbiamo analizzato la situazione in poco tempo, settimane, non mesi, e abbiamo riferito al parlamento. Vogliamo prendere decisioni molto presto. Stiamo completando la partnership con la Nato, abbiamo accordi bilaterali con Svezia, Regno Unito, Norvegia, Stati Uniti che sono un partner molto importante per la Finlandia, e ovviamente l’Unione europea che ha rafforzato la sua resilienza negli ultimi anni" ha sottolineato il ministro finlandese.