Il copilota ammette in volo di non aver mai concluso l'addestramento: l'aereo fa dietrofront

L’assurda vicenda sul volo Virgin Atlantic, con a bordo circa 300 passeggeri, partito da Heathrow e diretto a New York

Di: Redazione Sardegna Live

Una situazione incredibile quella accaduta sul volo Virgin Atlantic partito dall'aeroporto di Heathrow, a Londra, e diretto a New York.

Mentre l'aereo stava sorvolando l'Irlanda, ad un’ora dal decollo, il copilota ha ammesso di non aver mai superato l'ultimo test di volo. E così il comandante non ha avuto altra scelta che tornare indietro e riportare l'Airbus A330, con a bordo circa 300 passeggeri, a Londra.

Due ore e 40 minuti di ritardo, e tanto nervosismo dei passeggeri che la compagnia aerea ha cercato in tutti i modi di placare, a causa di questo “contrattempo”.

A Heathrow, infatti, si è dovuto attendere in pista l'arrivo di un altro copilota per poi ripartire nuovamente alla volta di New York.