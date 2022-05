Zelensky: “Continueremo a fare di tutto per far uscire la nostra gente da Mariupol e dall'Azovstal, sia civili che militari”

Mosca: "Nessuna dichiarazione di guerra il 9 maggio", intanto la Ue accusa accusa il patriarca Kirill di "essere il responsabile delle minacce all'integrità dell'Ucraina"

Di: Redazione Sardegna Live

Settantesimo giorno di guerra in Ucraina: la Ue accusa il patriarca Kirill di "essere il responsabile delle minacce all'integrità dell'Ucraina", mentre la Bielorussia ha avviato esercitazioni lampo e Zelensky compare in un video con la promessa: "Finalmente abbiamo il primo risultato della nostra operazione di evacuazione a Mariupol, che stiamo organizzando da molto tempo.

"Finalmente queste persone sono completamente al sicuro. Continueremo a fare di tutto per far uscire la nostra gente da Mariupol e dall'Azovstal , sia civili sia militari. È difficile, ma abbiamo bisogno di tutti coloro che sono lì. Non c'è stato un solo giorno in cui non ci siamo occupati di loro, in cui non abbiamo cercato di risolvere la questione" ha concluso il presidente ucraino.

Ma Mosca annuncia però di avere ormai il controllo militare della città: "I soldati ucraini sono 'sigillati' dentro l'acciaieria" e precisa di non avere alcuna intenzione di dichiarare guerra all'Ucraina il 9 maggio.