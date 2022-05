Nuova bomba Quicksink testata dagli Stati Uniti nel golfo del Messico

Ecco come ha distrutto una nave nel corso di un test nel golfo del Messico

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiama "Quicksink" (letteralmente: affondo rapido) l'ultima arma testata dagli Stati Uniti lo scorso 28 aprile nel Golfo del Messico. Si tratta di una bomba di ultima generazione, in grado di affondare e distruggere rapidamente le navi nemiche in un solo colpo.

Il nuovo ordigno è stato finanziato dall'Ufficio del Sottosegretario alla Difesa per la ricerca e l'ingegneria americani. "Quicksink è una risposta all'urgente necessità di neutralizzare le minacce marittime alla libertà in tutto il mondo", ha affermato il colonnello Tony Meeks, direttore della direzione delle munizioni dell'Afrl, sottintendendo quanto accade in questo preciso momento sulle zone teatro del conflitto.

"Gli uomini e le donne di questa direzione trovano costantemente il modo di risolvere le più grandi sfide della nostra nazione", ha affermato al giornale di Afrl.