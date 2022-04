I media inglesi: "Putin verso un annuncio di guerra totale a Kiev”

Diverse esplosioni a Odessa. Berlino: “Non pagheremo il gas russo in rubli”

Di: Redazione Sardegna Live

Sessantaseiesimo giorno di guerra in Ucraina: segnalate altre esplosioni a Odessa, dove è stato colpito l'aeroporto: un testimone oculare ha riferito di almeno un aereo da combattimento sopra il centro portuale.



Secondo il quotidiano britannico Independent, Putin potrebbe presto abbandonare il termine "operazione speciale" e iniziare a parlare di "guerra totale a Kiev".



Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner comunica su Twitter: "Rivolgendomi a Putin, lo dico molto chiaramente: non saremo ricattati. In futuro non pagheremo il gas russo in rubli".

La notizia è stata riportata da TgCom 24.