Usa: “L'Ucraina può vincere la guerra, vogliamo una Russia debole”

Guterres e Erdogan per la tregua, ma per Mosca non è possibile un cessate il fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Biden dice che la missione lampo a Kiev dei segretari di Stato e della Difesa Usa, Blinken e Austin è andata bene.

Austin sostiene che l'Ucraina "può vincere se ha l'attrezzatura giusta, aggiungendo che "Vogliamo vedere la Russia indebolita a un livello tale che non possa più fare cose come l'invasione dell'Ucraina".

Guterres e Erdogan vogliono "porre fine alla guerra il prima possibile e creare le condizioni per porre fine alle sofferenze dei civili", nella prima tappa del tour diplomatico del segretario Onu.

Ma Mosca avverte che "non ritiene il cessate il fuoco un'opzione possibile". Putin denuncia che "l'Occidente sta tentando di spaccare la società russa e distruggere la Russia dall'interno", con "provocazioni contro le Forze armate russe attraverso l'uso dei media stranieri".