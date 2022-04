Basic Instinct in aula: “La deputata Angela Rayner distrae Boris Johnson accavallando le gambe”

Polemica nel Regno Unito, ma il premier le esprime solidarietà: "Contro di lei una misoginia deplorabile"

Di: Redazione Sardegna Live

Grande polemica nel Regno Unito per l'accusa rivolta alla vice leader del Labour, Angela Rayner, mossa da un deputato conservatore rimasto anonimo: “Rayner accavalla le gambe in modo sensuale per distrarre il primo ministro Boris Johnson” come Sharon Stone nel memorabile film Basic Instinct.

Il premier ha difeso la deputata laburista senza mezzi termini su Twitter: "Per quanto non sia d'accordo con lei su quasi tutte le questioni politiche, la rispetto come parlamentare e deploro la misoginia diretta contro di lei in modo anonimo", ha scritto Johnson.

"Sono accusata di uno stratagemma per distrarre il primo ministro indifeso, essendo una donna, avendo le gambe e indossando vestiti" ha scritto Angela Rayner su Twitter, precisando che "le donne in politicano devono affrontare sessismo e misoginia ogni giorno e io non sono diversa".