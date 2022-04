Papa a Kirill: "Operiamo per la pace in Ucraina dilaniata dalla guerra"

"Caro fratello! Possa lo Spirito Santo trasformare i nostri cuori e renderci veri operatori di pace"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Vatican News

"Caro fratello! Possa lo Spirito Santo trasformare i nostri cuori e renderci veri operatori di pace, specialmente per l'Ucraina dilaniata dalla guerra, affinché il grande passaggio pasquale dalla morte alla nuova vita in Cristo diventi una realtà per il popolo ucraino, desideroso di una nuova alba che porrà fine all'oscurità della guerra".

È il passaggio centrale della lettera di papa Francesco a Kirill, patriarca di Mosca e di tutte le Russie, inviata in occasione della Pasqua che alcune chiese cattoliche e ortodosse hanno celebrato ieri, domenica 24 aprile, secondo il calendario giuliano.