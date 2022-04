Guerra in Ucraina. Draghi prepara il viaggio a Kiev

Il premier in Ucraina intorno al 10 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

"Il governo di Mario Draghi è in procinto di definire un cambio di passo nelle forniture militari a Kiev, inviando anche mezzi pesanti di artiglieria e cingolati". Così Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. "Si continua a lavorare per avere un ruolo di garanzia, quando sarà possibile, nella cornice di un accordo di pace lontano ma prima o poi necessario. Anche per questo la diplomazia italiana, su input di Palazzo Chigi, sta organizzando un vertice fra Roma ed Ankara, allargato alle compagini governative dei due Paesi".

"Draghi - prosegue Galluzzo - continua la quarantena dopo aver preso il Covid, lavora da remoto da Città della Pieve, la sua abitazione di campagna in Umbria. La negativizzazione dovrebbe essere alle porte".

"Il viaggio a Kiev, sulla scia di quelli già compiuti da molti capi di governo della Ue, e ieri anche dal segretario di Stato americano, sembra confermato nei prossimi giorni, quasi certamente prima della visita alla Casa Bianca, intorno al 10 maggio".