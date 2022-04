Zelensky, a quanto ammonta il suo patrimonio? I conti di Forbes

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un miliardario? Ecco i risultati delle indagini di "Forbes"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un super Paperone? Secondo Forbes, no. Il magazine statunitense, che ogni anno stila le classifiche dei più ricchi al mondo, è intervenuto dopo che sui social media sono iniziati a circolare meme e voci che descrivono il leader ucraino come un miliardario. Sui social, da tempo, circolavano informazioni secondo cui il leader ucraino avrebbe una ricchezza di 1,4 miliardi di dollari e possederebbe ben cinque yacht di lusso e tre jet privati.

Secondo la rivista di economia, il patrimonio del presidente Zelensky si aggirerebbe in realtà intorno ai 20 milioni di dollari.

Forbes spiega inoltre che "l’invasione russa ha colpito duramente i miliardari ucraini. Secondo la 36esima edizione della World’s Billionaires List di Forbes, ne sono rimasti solo sette nel Paese". Tra questi non figura certo Zelensky, che come spiega il magazine non è mai stato un miliardario.

L’entrata principale per il leader ucraino sarebbe “una quota stimata del 25% in Kvartal 95, un gruppo di società che producono spettacoli umoristici, che ha trasferito ai suoi partner dopo essere stato eletto presidente, anche se probabilmente riguadagnerà le sue azioni dopo aver lasciato l’incarico". Con un fatturato stimato di 30 milioni di dollari all’anno, Forbes Ucraina valuta la partecipazione di Zelensky a 11 milioni di dollari. Kvartal 95, peraltro, è la società che ha prodotto e ha i diritti di Servant of the People, la serie tv in cui Zelensky interpreta un insegnante di scuola superiore ucraino che viene eletto presidente. Il portafoglio immobiliare di Zelensky varrebbe poi 4 milioni di dollari. Consisterebbe in un appartamento nel centro di Kiev, in uno dei condomini più costosi dell’Ucraina, altri due appartamenti interamente di proprietà, due di cui è co-proprietario, una singola proprietà commerciale e cinque posti auto.

"Forbes - si legge nelle pagine della rivista - non ha trovato prove di una tale flotta di yacht e se Zelensky possiede azioni in quelle società è difficile credere che tali azioni valgano intorno a 60 milioni (come sostenuto da molti sui social, ndr)”,

E ancora: “Stimiamo che lui e sua moglie, Olena Zelenska, condividano un conto bancario di circa 2 milioni di dollari in contanti e titoli di stato. Gli altri asset, costituiti da due auto e alcuni gioielli, non valgono più di 1 milione di dollari”.