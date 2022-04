In Francia va in scena il ballottaggio fra Macron e Le Pen

Affluenza al 63%. Faccia a faccia fra il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader di destra

Di: Redazione Sardegna Live

E' stata del 63,23% l'affluenza registrata alle ore 17 nel voto per il ballottaggio delle presidenziali in Francia tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Si tratta di oltre oltre due punti in meno rispetto al 2017, come confermato dal ministero dell'Interno francese.

Sono circa 48,7 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere fra il presidente uscente Macron e la leader di estrema destra Le Pen. Macron è favorito per un secondo mandato ma mai prima d'ora l'estrema destra è arrivata così vicina ad una possibile elezione all'Eliseo.

Il secondo turno delle presidenziali francesi potrebbe far registrare un tasso di astensione record del 28%, la più alta dal 1969. Al primo turno l'astensione era stata del 26,31%.