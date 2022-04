"Will Smith e Jada Pinkett a un passo dal divorzio". L'indiscrezione dagli Usa dopo i fatti degli Oscar

Dopo lo schiaffo a Chris Rock per difendere la moglie secondo i tabloid americani la loro vita di coppia è adesso a rischio

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la bufera scatenata dal gesto compiuto alla cerimonia degli Oscar potrebbero non essere finiti i problemi per Will Smith. Infatti, se lo schiaffo a Chris Rock è costato all'attore l'interdizione dall'Academy per i prossimi 10 anni, oltre che l'annullamento di numerosi progetti nei quali era coinvolto, secondo alcune voci circolate negli ultimi giorni sui magazine americani l'episodio starebbe mettendo a repentaglio anche la sua vita privata.

Stando al gossip infatti il matrimonio dell'attore con la moglie Jada Pinkett Smith sarebbe in bilico dopo il caso mediatico esploso attorno alla sua famiglia. La reazione della star di Hollywood - ironia della sorte pochi minuti più tardi premiato con l'Oscar per il miglior attore protagonista - era avvenuta proprio per difendere la moglie da una battuta di cattivo gusto del comico-presentatore, che aveva ironizzato sulla testa rasata della Pinkett, affetta da alopecia.

"Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile", ha rivelato una fonte a Heat Magazine. "Hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena". Insomma, lo schiaffo in difesa della moglie potrebbe ritorcersi contro l'attore anche nella vita privata. In caso di effettivo divorzio, come previsto dalle leggi della California Will Smith dovrebbe dividere il suo patrimonio con la ex moglie.

Patrimonio che si aggirerebbe sui 350 milioni di dollari. "Will ovviamente non vorrebbe che accadesse, ma ormai non avrebbe più molto da perdere", racconta sempre la fonte. La notizia al momento non è stata né confermate né smentita dai diretti interessati o dai loro rappresentanti. Non resta che attendere per capire cosa effettivamente succederà nelle prossime settimane.