Mike Tyson: scarica di pugni in aereo per un provocatore ubriaco | VIDEO

L'ex pugile irritato per l'insistenza di un passeggero che voleva parlare con lui | VIDEO

Di: Redazione Sardegna Live

Mike Tyson protagonista di una clamorosa rissa in aereo. L'ex pugile oggi 55enne ha preso a pugni un passeggero seduto alle sue spalle sull'aereo che da San Francisco avrebbe dovuto condurlo in Florida. Un video registrato con uno smartphone documenta la scena divenuta virale in pochi istanti.

E' accaduto mercoledì sera intorno alle 22:30. Tyson aveva già preso posto in aereo quando un ragazzo si è avvicinato a lui chiedendogli un selfie. L'ex boxeur ha accontentato il fan, che dopo aver scattato la foto ha continuato a parlare nell'orecchio di Iron Mike. Fonti statunitensi vicine all'ex pugile affermano che l'uomo era estremamente ubriaco e che non smetteva di provocare Tyson con il suo atteggiamento molesto.

Tyson avrebbe infine perso la pazienza colpendo ripetutamente il passeggero alle sue spalle.