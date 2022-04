Dagli Usa 800 milioni di dollari all'Ucraina. Zelensky: "Grato per il sostegno"

Zelensky: "Grato al presidente americano Biden"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente Joe Biden oggi ha parlato a lungo dalla Casa Bianca dove ha incontrato il premier ucraino Denys Shmyhal. Il presidente degli Stati Uniti ha messo in discussione che Mariupol sia caduta completamente in mani russe. "Non ci sono prove", ha detto.

Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina di 800 milioni di dollari, che comprende sistemi di artiglieria pesante, obici e munizioni, insieme a droni tattici. Poi sottolineato che Putin "non riuscirà mai a dominare, occupare l’Ucraina", mentre gli Usa "non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni".