Arrestato Michel Platini: è sospettato di corruzione nell'assegnazione del mondiale al Qatar

La clamorosa notizia arriva dalla Francia: si troverebbe da stamattina nei locali dell'Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria

Di: Redazione Sardegna Live

Clamoroso arresto in Francia, dove Michel Platini è stato fermato dalla polizia transalpina per corruzione nell'assegnazione del Mondiale 2022 in Qatar.

A lanciare per primo la notizia, ripresa da tutti i media francesi, è stato il sito Mediapart.

Platini si troverebbe da stamattina nei locali dell'Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria di Nanterre. Sotto interrogatorio ci sarebbe anche Claude Gueant, che all'epoca dei fatti era segretario generale dell'Eliseo sotto la presidenza Sarkozy.