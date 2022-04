Zelensky: “Se l'Occidente ci avesse dato le armi prima, la guerra sarebbe già finita"

Nuovo ultimatum russo ai difensori di Mariupol, mentre Biden e gli alleati continuano ad inviare armi a Kiev

Di: Redazione Sardegna Live

"Queste potrebbero essere le nostre ultime ore di vita, estraeteci da qui": è l'appello alla comunità internazionale che arriva dagli ultimi difensori di Mariupol, assediati nell'acciaieria Azovstal. Le forze russe gli hanno dato un altro ultimatum: se si arrenderanno oggi entro le 13 ora italiana saranno risparmiati.

"I civili sono stati portati lì da nazionalisti ucraini come scudi umani", accusa Mosca. La situazione a Mariupol resta "brutale", secondo Zelensky.

"L'esercito russo rimarrà per sempre nella storia come il più barbaro e disumano al mondo: questo marchierà la Russia come la fonte del male", ha detto il presidente ucraino.

Nella notte, nuove esplosioni nella città meridionale capoluogo regionale di Mykolaiv, mentre Biden chiede agli alleati di proseguire nell'invio di armi all'Ucraina e con le sanzioni alla Russia. Il presidente Usa dovrebbe annunciare presto altri 800 milioni di dollari in aiuti militari per Kiev.

L'Ucraina ha intanto già ricevuto caccia e pezzi di ricambio d'aviazione, dice il Pentagono. Artiglieria pesante arriverà dal Canada, assicura Trudeau. Annuncia nuovi invii d'armi a Kiev anche Johnson, tra cui i razzi britannici Brimstone.

"Se ce le aveste mandate tutte subito avremmo già messo fine alla guerra", dice Zelensky. Critica la Cina, secondo cui l'invio d'armi "non porterà alla pace". Pechino attacca poi le sanzioni: "Il blocco di beni di altri stati colpisce la sovranità", per il rappresentante cinese all'Onu. Secondo quello della Russia, la Nato invia a Kiev solo "armi obsolete" e l'Onu chiede una tregua soltanto per fornirne altre.