Lavrov: "La Russia non userà armi nucleari"

Il ministro degli Esteri: "La Russia userà solo armi convenzionali in Ucraina"

Di: Redazione Sardegna live

"La Russia userà solo armi convenzionali in Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, durante un’intervista all’emittente tv India Today rispondendo a un domanda sul possibile uso di armi nucleari nel conflitto.

"Le truppe russe durante l’operazione speciale in Ucraina stanno operando solo contro le infrastrutture militari e non contro i civili", ha affermato inoltre il ministro degli Esteri. "Parlando della popolazione civile e del diritto umanitario internazionale, delle sue norme, posso assicurarvi ancora una volta che il nostro esercito sta agendo contro le infrastrutture militari e non contro i civili".