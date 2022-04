Il dramma di CR7 e Georgina: hanno perso un bambino

La compagna di Cristiano Ronaldo era incinta di due gemelli, la femminuccia è sopravvissuta

Di: Redaizone Sardegna Live

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno perso un bambino. A darne notizia è lo stesso fuoriclasse portoghese sui social. La sua compagna era incinta di due gemelli, la femminuccia è sopravvissuta.

"E' con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bebè. E' il dolore più grande che un genitore possa provare", scrive CR7 sui social. "Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità".

"Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per le loro cure e il loro supporto - scrive ancora Cristiano -. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez".

La Juventus, ex squadra dell'attaccante ora del Manchester Utd, si stringe alla famiglia colpita dal lutto con un post su Instagram: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento".