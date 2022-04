Arrestato il sospetto autore dell’attacco alla Metropolitana di New York, "Soffro di stress post-traumatico"

Frank James, afroamericano 62enne, è stato bloccato a Manhattan “senza incidenti”

Di: Redazione Sardegna Live

Il presunto autore dell'attacco alla metropolitana di New York, Frank James, è stato arrestato. Lo riporta la Cnn citando la polizia. Frank James è stato bloccato poco dopo le 13 a Manhattan, fra St. Marks e First Avenue. “Fermato senza incidenti” dichiara Keechant Sewell, il capo della polizia di New York.

Il 62enne afroamericano sospettato di aver aperto il fuoco nella metropolitana di New York, è descritto dai suoi vicini di casa di Milwaukee, in Wisconsin, come un "burbero", uno "strano" ma sicuramente "non una minaccia".

"Soffro di stress post-traumatico a causa di tutte le cose che ho passato nella mia vita", ha ammesso in uno dei suoi video su YouTube definendosi un "profeta di sventura". Nei social James parla di attualità attraverso teorie della cospirazione che lo hanno spinto in passato a definire la tragedia dell'11 settembre come "il giorno più bello". Il tema comune in tutti i filmati è la sua rabbia contro gli afroamericani.

A Filadelfia James ha affittato il furgoncino legato all'attacco a New York e trovato dagli investigatori a pochi isolati dalla stazione della metropolitana di Sunset Park, a Brooklyn.