Macron: "Pronto ad andare a Kiev se è utile"

"Se ci torno, è per trovare una soluzione alla guerra"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono pronto ad andare a Kiev se è utile". Emmanuel Macron non esclude di recarsi a breve in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky.

"Se ci torno - afferma il presidente francese -, è per trovare una soluzione alla guerra, ristabilire un dialogo".

"Ho fatto tutto quello che ho potuto per fermare la guerra e proteggo i francesi da un’estensione della guerra. Se riusciamo a riavviare il dialogo, allora forse una visita sarà utile", ha dichiarato Macron su Bfmtv.